سلة أنسات سموحة تسحق الصيد

الاسكندرية - بوابة الوفد - سامح سعيد واصل فريق نادي سموحة لكرة السلة سيدات بقيادة الكابتن أحمد عبد المطلب إنتصاراته في إطار الدور الأول لبطولة الدوري العام (أ) من الأول إلي الثامن وحقق فوزه الثالث وتغلب علي نظيره الصيد 86/49 بعد لقاء قوي وممتع من نجمات سموحة ويتقابل الفريق يوم الإثنين القادم مع نظيره الشمس.

وكان الفريق قد إستهل مبارياته بالفوز علي نظيره مصر للتأمين 74/52 ثم الجزيرة 75/62.

ويضم الفريق النجمات : ريم أسامة وشروق بدراوي وأية فتح الله صدقي وندي إيهاب صلاح (كونجا) ومريم حسام الدين وفريدة محمد ورانيا محمد وهنا رامي وهاجر الشافعي وسماء السيد وريم حسام الدين

بينما يضم الجهاز الفني : الكابتن أحمد عبد المطلب مدير فني والكابتن مصطفي جامع مدرب عام والكابتن جهاد سمير إداري والكابتن محمود فرج مدرب لياقة والدكتور أسامة رئيس الجهاز الطبي والدكتورة فرح أخصائي علاج طبيعي وإصابات والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس جهاز كرة السلة والكابتن إيمان فاروق المشرفة وحبيبة أيمن والأمريكية ابريل سيكس ومن فريق 18 سنة جنا هيثم وإنجي صلاح.بينما يضم الجهاز الفني : الكابتن أحمد عبد المطلب مدير فني والكابتن مصطفي جامع مدرب عام والكابتن جهاد سمير إداري والكابتن محمود فرج مدرب لياقة والدكتور أسامة رئيس الجهاز الطبي والدكتورة فرح أخصائي علاج طبيعي وإصابات والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس جهاز كرة السلة والكابتن إيمان فاروق المشرفة الرياضية

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