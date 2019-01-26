شاهد.. مانشستر يونايتد يواصل صحوته ويقصي آرسنال من كأس الإتحاد الانجليزي

كتب - عادل أبو الفضل

تمكن مانشستر يونايتد الإنجليزي من التأهل إلى دور الـ 64 من كأس الإتحاد الانجليزي، بعدما تمكن من الفوز على آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب الإمارات ضمن الدور الرابع من المسابقة.

ظهر مانشستر يونايتد بشكل جيد منذ بداية المباراة حتى تمكن ألكيسيس سانشيز من إفتتاح النتيجة في الدقيقة 31 بعد تمريرة بينية رائعة لينفرد بالمرمى، ثم

ينجح في وضعها بالشباك.

وقبل أن يتمكن فريق آرسنال من تدارك الأمر، ارسل لوكاكو تمريرة أرضية إلى جيسي لينجارد، الذي سددها في المرمى معلناً عن ثاني الأهداف في الدقيقة 33.

وقبل نهاية الشوط الأول تمكن الجابوني بيير إيمريك أوباميانج من استغلال كرة داخل منطقة جزاء مانشستر يونايتد من إحراز هدف تقليص الفارق في الدقيقة

43.

ومع بداية الشوط الثاني حاول آرسنال إدراك هدف التعادل والعودة إلى المباراة مرة أخرى، ولكن ظل اليونايتد متماسكاً بشكل كبير .

وفي الدقيقة 83 تمكن اليونايتد من إنهاء المباراة تماماً بإحراز الهدف الثالث، عن طريق أنتوني مارسيال بعد متابعة ناجحة لتسديدة مرتدة من حارس المرمى.

وبتلك النتيجة يتأهل مانشستر يونايتد إلى دور الـ 64، من كأس الاتحاد الإنجليزي، ليواصل الفريق عروضه المميزة منذ رحيل مورينيو عن تدريب الفريق، ويسعى اليونايتد للحصول على اللقب خاصة مع إبتعاده عن المنافسة على بطولة الدوري الإنجليزي.

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