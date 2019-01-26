رياضة | مدافع إياكس يفاجئ برشلونة بهذا التصريح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع إياكس يفاجئ برشلونة بهذا التصريح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجئ ماتياس دي ليخت مدافع فريق إياكس الهولندي نادي برشلونة بتصريح تاريخي عن اللعب للفريق الكتالوني.

واعترف قلب الدفاع الهولندي برغبته في ارتداء قميص نادي برشلونة بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونجح برشلونة في حسم التعاقد مع دي يونج مقابل 75 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويبدو أن دي ليخت يستهدف تكرار نفس مصير رفيقه في صفوف أياكس دي يونغ الذي فضل اللعب في صفوف برشلونة على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي رغم الأموال القادمة من النادي الباريسي.

وقال دي ليخت: " اللحاق بفرانكي دي يونج؟ أعتقد أن الجميع يريد أن يلعب في صفوف برشلونة".

وواصل:"رحيل دي يونج للبارسا؟ نقلة كبيرة بالنسبة له، أنا سعيد من أجله".

وأكمل: "فرانكي لاعب رائع في كل شىء داخل وخارج الملعب، الجيد أنه لن يفكر في مستقبله الآن وسوف يركز فقط على لعب كرة القدم".

ويواجه برشلونة منافسة آخرى مع باريس سان جيرمان من أجل ضم قلب الدفاع دي ليخت بينما يرغب أياكس أمستردام في الحصول على 75 مليون يورو مقابل الموافقة على فكرة التخلي عن اللاعب في الصيف المقبل.