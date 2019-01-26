رياضة | عاجل.. لاسارتي يحسم مصير نجم الأهلي

يحسم مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي موقف لاعب وسط الأحمر قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان لاعب وسط الأهلي أكرم توفيق قد تلقى عرضا من فريق الشباب السعودي خلال فترة الانتقالات الحالية على سبيل الإعارة.

وطلب توفيق من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الموافقة على رحيله للدوري السعودي من أجل الحصول على فرصة المشاركة الأساسية.

ومن المقرر، أن يحسم لاسارتي المدير الفني للأهلي مصير اللاعب خلال جلسته مع سيد عبد الحفيظ في الساعات القادمة، لبحث إمكانية رحيله من عدمها.

أكد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على سعادته بتولي مهام الفريق التدريبية بالفترة الحالية.

وأوضح لاسارتي أن بيراميدز يملك القوة الشرائية لكنه لايملك المنافسة على الألقاب، في الوقت الحالي ويحتاج لمزيد من الوقت لتحقيق ذلك.

وقال لاسارتي في حوار لموقع باباجول الإنجليزي: "بيراميدز لديه قدرة مالية كبيرة لشراء اللاعبين، هم يسعون للمنافسة على جميع البطولات الممكنة ، القدرة المالية له لا نهاية لها، لقد تعاقد مع لاعبين اثنين بـ14 مليون يورو، رقم كبير للغاية فوجئت بالقوة المالية لهذا النادي لكن المال وحده لا يكفي لصناعة فريق كبير."

وتابع : "قد يحدث ويتعاقد الأهلي مع صفقات من الدوريات الأوروبية، لكنه صعبًا على عكس بيراميدز، لدى الأهلي قدرات مالية كبيرة لكن ليس مثل بيراميدز، قد يتغير الأمر مستقبلًا، في الوقت الحالي لدينا لاعبون يعوضون هذا الفارق وقادرون على قيادة الفريق ".

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، مساء الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.