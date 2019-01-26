رياضة | نجم هجوم وست هام ينفي شائعات رحيله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم هجوم وست هام ينفي شائعات رحيله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ماركو أرناوتوفيتش، نجم هجوم فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، على بقائه ضمن صفوف الهامرز، بعد الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول امكانية رحيله.

وقال أرناوتوفيتش خلال تصريحات صحفية: "أعزائي مشجعي ويستهام، أعتقد أنه ليس سرا أنه كان هناك عرض لي وعلي أن أعترف بأن العرض كان مغريا جدا بالنسبة لي ولعائلتي، لقد قدمت عطائي مع ويستهام بنسبة 100% ، ولكني احتجت أيضا بعض الوقت للتحدث مع النادي وزوجتي وبقية أفراد عائلتي ، لقد قررت وضع حد لكل الشائعات".

وأضاف: "أنا لاعب كرة قدم محترف والشيء الوحيد الذي أعرفه في الحياة هو لعب كرة القدم، من الواضح أنني اشعر كأنني بالمنزل في لندن وفي ويستهام واتمنى أن يكونوا مشجعي ويستهام قد رأوا ذلك، ويستهام وضعني في الطريق الصحيح، ساعدني النادي في أن اصل الى قمة مستواي".

واختتم بقوله: "ولذلك ارغب في وضع العروض الجانبية جانبًا، دعونا نركز على بقية هذا الموسم معًا، ونسمح للفقاعات بأن تطير".