رياضة | أول تعليق من وافد الزمالك الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من وافد الزمالك الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد سيد زيزو نجم الزمالك الجديد بأن انتقاله للأبيض أهم خطوة في حياته، بعد اتمام التعاقد بشكل رسمي مساء اليوم.

وقال زيزو في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"سعيد بانضمامي للزمالك وهذه أهم خطوة في حياتي وأمير مرتضى منصور أول من تحدث معي من الزمالك".

وأضاف :"وكيلي كان متواصل مع مسئولي الزمالك وقال لي أنهم طلبوا مقابلتي شخصيا للتعرف علي من أجل التعاقد معي".

وتابع :"لعبت مع 13 مدرب كأساسي طوال الأربع سنوات الماضية وجماهيرية الأندية التي لعبت لها الفترة الماضية ليست بقيمة جماهيرية الزمالك".

واختتم زيزو تصريحاته قائلاً :"محمد صلاح مثلي الأعلى عالمياً ومحليا ومنتخب مصر خطوتي المقبلة وأطالب جمهور الزمالك بالوقوف معنا".