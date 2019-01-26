رياضة | تعرف على خطة برشلونة للتعاقد مع دي ليخت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على خطة برشلونة للتعاقد مع دي ليخت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن عملية تعاقد نادي برشلونة الاسباني مع نجم دفاع أياكس أمستردام الهولندي ماتياس دي ليخت قابلة للحياة، والبارسا سيحاول إتمامها.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة بعد أن أتم التعاقد مع فرانكي دي يونج، فإنه لا يزال البارسا في وضع صحيح بالنسبة لقوانين "اللعب المالي النظيف".

ومن الجدير بالذكر أنه يجب على البارسا إجراء تعديلات على الرواتب التي يحصل عليها اللاعبين، ومنها مثلا بيع النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش، والذي هو في المرتبة الثانية في الجدول.

وأشارت الصحيفة الكتالونية، إلى أن دي ليخت يريد اللعب في البارسا، حيث صرح بأنه لا يمانع اللعب لبرشلونة في المستقبل.