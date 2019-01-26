رياضة | نوير: طموحات تير شتيجن مثيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نوير: طموحات تير شتيجن مثيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب الحارس الدولي الألماني العملاق مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ، عن اعجابه بطموحات وأهداف زميله بالمنتخب وحارس مرمى برشلونة الاسباني، مارك أندريه تير شتيجن.وقال نوير في تصريحات صحفية: :هدف تير شتيجن ليس بأن يكون الحارس الأول في ألمانيا فقط .. بل الأول في العالم".
ومن الجدير بالذكر أن تير شتيجن يقدم مستويات رائعة مع الفريق الكتالوني منذ موسمين، مما وضعه بين أفضل الحراس على مستوى العالم قاطبة.
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