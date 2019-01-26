رياضة | أهداف مباراة - آرسنال 1 × 3 مانشستر يونايتد

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزًا ثمينًا على فريق آرسنال بنتيجة 3-1 في عقر داره بملعب الإمارات في إطار الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي.

تقدم مانشستر يونايتد بهدفين متتالين عن طريق أليكسيس سانشيز في الدقيقة 31 وجيسي لينجارد في الدقيقة 33.

ثم قلص بيير إيميريك أوباميانج الفارق لآرسنال بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني ، أحرز البديل أنتوني مارسيال الهدف الثالث للمان يونايتد في الدقيقة 82.

وبهذا الفوز ، يودع آرسنال كأس الاتحاد الإنجليزي بينما يتأهل المان يونايتد لدور الـ16.

وافق دافيد دي خيا، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على تجديد عقده مع الشياطين الحمر، خلال الفترة الحالية.

وبات دي جيا جاهز للتوقيع على صفقة جديدة في مانشستر يونايتد بعد خروج جوزيه مورينيو، وتعيين أولي جونار سولسكايربشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري.

اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً يشعر بالسعادة تحت قيادة رئيسه المؤقت سولسكاير ويمكنه أن يتقاضى أجورا تجعله أكبر حارس مرمى في العالم.

ورصد مانشستر يونايتد راتباً أسبوعياً قيمته 400.00 دولار، من أجل موافقة دي خيا على التجديد لصالح الشياطين الحمر، ليصبح الأعلي أجراً في العالم بين جميع الحراس.

وكان يونايتد قد قام بتمديد عقد الحارس الإسباني حتى صيف عام 2020، ولكنه يريد تجديد العقد لفترة أطول، للحفاظ على اللاعب.