رياضة | صحيفة إسبانية تشن هجومًا عنيفًا على نجمي برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إسبانية تشن هجومًا عنيفًا على نجمي برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت صحيفة إسبانية، هجومًا عنيفًا على نجمي فريق برشلونة الإسباني، البرازيليين فيليبي كوتينهو ومالكوم دي أوليفيرا، بعد تراجع مستوياتهم الملحوظ في الفترة الماضية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن كلا من مالكوم وكوتينهو، قد خسرا كل شيء في برشلونة، رغم الفرص المعطاة لهم من المدير الفني إرنيستو فالفيردي إلا أن مستوياتهما من سيء إلى أسوأ.

وأكدت الصحيفة الإسبانية الشهيرة، أنه من الصعب أن يكسب اللاعب ثقة الجماهير البرشلونية من جهة والإدارة الفنية لفريق تقني كبرشلونة بهذه المستويات.