رياضة | كلويفرت يكشف رأيه في انتقال دي يونج لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلويفرت يكشف رأيه في انتقال دي يونج لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد أسطورة المنتخب الهولندي ونادي برشلونة الاسباني السابق، باتريك كلويفرت، بصفقة انتقال فرانكي دي يونج إلى البارسا، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وصرح كلويفرت قائلاً: "سيحب عشاق برشلونة طريقة لعب دي يونج في الكامب نو، ويمكنه التأقلم بشكل جيد في برشلونة بسبب اسلوب اللعب".

الجدير بالذكر أن النادي الكتالوني نجح في إتمام صفقة دي يونج من صفوف أياكس أمستردام الهولندي، مقابل 75 مليون يورو و11 مليون يورو كإضافات، ولمدة خمس مواسم مقبلة.

وأضاف: "التعاقد مع دي يونج هو تعاقد جيد، فرانكي لاعب موهوب ورائع و يجيد البناء ينطلق بشكل جيد من الوسط الى الأمام، يلعب بشكل مباشر و يجيد التمرير العرضي، عشاق البارسا سيحبّونه كثيراً بسبب أسلوب لعبه".

وواصل: "ثلاث سنوات تكلمت معه و أخبرته بأن عليه الذهاب لبرشلونة".

وتابع: "مشاركة الفريق مع لاعبين من نوعية اللاعبين الذين يتواجدون في برشلونة سيصبّ في مصلحته و سوف يساعده على النمو و التطور أكثر".

وأكمل: "كرويف كان بمثابة المحرك لنقل اللاعبين من أياكس لبرشلونة، مدرسة أياكس شبيهة بلاماسيا، دائما ما يراهنون على صنع و بناء اللعب بعيدا عن الكرات الطويلة".

واختتم: "التنافسية التي سيجدها في وسط ميدان البارسا هي إيجابية و جيدة بالنسبة له و ستجعله ينمو و يتطور أكثر".