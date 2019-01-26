رياضة | نابولي يعتزم إحداث تغييرات جذرية في صفوف الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نابولي يعتزم إحداث تغييرات جذرية في صفوف الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن نادي نابولي الايطالي، برئاسة دي لاورنيتس، يعتزم إحداث عدد من التغييرات في صفوف الفريق الجنوب إيطالي، خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته التقارير، فإن كريستيانو جينتولي، المدير الرياضي لنابولي، سيبدأ بتجديد عقود اللاعبين بالتنسيق مع دي لاورينتس.

وكشفت التقارير أنه من المحتمل أن يكون هذا الموسم هو الأخير بالنسبة للمهاجم البلجيكي درايز ميرتينز، على الرغم من أنه يريد التجديد ولكن لن يحصل ذلك.

وعلى الجهة الأخرى ينوي دي لاورينتس تجديد عقود الثلاثي المميز خوسيه كاليخون وراؤول ألبيول بالإضافة إلى ماريك هامسيك.