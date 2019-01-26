رياضة | بعد قرب انتقاله لباريس.. نابولي يعثر على بديل آلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قرب انتقاله لباريس.. نابولي يعثر على بديل آلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نجم وسط فريق نابولي الإيطالي ألان ماركيز لوريو، من مغادرة صفوف فريق الجنوب، إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي نابولي يبحث عن العديد من الأسماء لتعويض رحيل نجم وسط الفريق لصفوف البي إس جي.

ووفقًا لما ذكرته "ميدياسيت" الايطالية، اليوم الجمعة، فإن نابولي يدرس بدلاء آلان في حال اننقاله لباريس، وهناك ستانيسلاف لوبوتكا من سيلتا فيجو، ولكن يوجد في عقده بند الشرط الجزائي ويبلغ 30مليون يورو.

وأشارت التقارير إلى أن هناك مسار ولكنه أكثر صعوبة، وهو النجم الشاب نيكولو باريلا، والذي يفضل الانتقال لأحد الوجهات أخرى غير ناديه الحالي كالياري.