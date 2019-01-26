شكرا لقرائتكم خبر عن تييري هنري يوجه رسالة شكر مؤثرة لجماهير موناكو والان مع التفاصيل

الخليج 365- وجه تييري هنري المدير الفني السابق لفريق موناكو الفرنسي رسالة شكر مؤثرة لجماهير النادي بعد أن تمت إقالته من تدريب الفريق وإعادة تعيين البرتغالي ليوناردو جارديم حيث نشر هنري رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر جاء بها الآتي :-

" أشعر بحزن كبير لأنني جزء من هذا الفريق على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي واجهتني في المهمة التي ألقيت على عاتقي ولكنني إستمتعت بوقتي في هذا النادي الكبير.

وأكمل هنري " منذ أول يوم لي في الفريق كانت فلسفتي هي أن النادي أولاً ومن ثم يأتي الجميع وكنت أؤمن بالمجموعة التي تدربت معي كما أنني نصحت اللاعبين الجدد بضرور بذل قصارة جهدهم.

وأردف " أود أن أخص بالشكر نائب رئيس النادي فاديم فاسيلييف والمدير الرياضي مايكل إيمينالو وذلك بسبب منحهما الفرصة لي كما أنني اود أن أشكر الجميع من مشجعين وموظفين بعد الإستقبال الحار الذي وجدته.

وأنهى " بكل إخلاص أتمنى للفريق نتائج إيجابية مع خليفتي وأن يأخذ موناكو إلى ترتيب أعلى في الدوري الفرنسي كما أنني أطمح أن يفوز الفريق بالكأس ويعود مجدداً لدوري الأبطال.