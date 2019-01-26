شكرا لقرائتكم خبر عن النرويج تضرب المانيا وتصعد لنهائي مونديال اليد والان مع التفاصيل

الخليج 365- نجح المنتخب النرويجي في الفوز على منتخب المانيا في نصف نهائي مونديال اليد وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن مباريات نصف نهائي البطولة حيث إنتهى اللقاء على وقع إحدى وثلاثين نقطة للنرويجين مقابل خمسة وعشرين نقطة للألمان.

ونجح منتخب النرويج في إنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق هدفين بنتيجة اربعة عشر مقابل إثني عشر (14-12) قبل أن ينجح في الشوط الثاني من أن يوسع الفارق ليصل إلى ستة أهداف.

ومن المنتظر أن يلاقي المنتخب النرويجي في المباراة النهائية نظيره الدنماركي بعد غداً الأحد لتحديد هوية المنتخب الفائز بمونديال اليد.