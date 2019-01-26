مانشستر يونايتد يضرب أرسنال بالثلاثة ويبلغ ثمن نهائي كأس إنجلترا

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الخليج 365- ضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد مضيفه فريق نادي أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم الجمعة على ملعب الإمارات لحساب مباريات الدور الرابع من بطولة كأس إنجلترا لكرة القدم.
ونجح في تسجيل ثلاثية المانيو كلاً من التشيلي أليكسيس سانشيز في الدقيقة 31 والانجليزي جيسي لينجار في الدقيقة 33 وأخيراً الفرنسي انتوني مارسيال في الدقيقة 82 فيما أحرز هدف الجانرز الوحيد الجابوني بيير إيمريك أوبامايانج في الدقيقة 43.
ويعتبر الفوز الذي حققه مانشستر يونايتد هو الفوز الثامن على التوالي في جميع المسابقات وذلك منذ أن تسلم جونار سولسكاير المدير الفني النرويجي القيادة الفنية للفريق خلفاً للبرتغالي المقال جوزيه مورينيو.
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