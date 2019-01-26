شكرا لقرائتكم خبر عن شالكه وهيرتا برلين يكتفيان بالتعادل في الدوري الألماني والان مع التفاصيل

الخليج 365- خيم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مباراة هيرتا برلين وشالكه والتي جمعت الفريقان اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

وأحرز ثنائية شالكه يفجن كونوبليانكا في الدقيقة السابعة عشر ومارك أليكسندر أوث في الدقيقة الرابعة والأربعين في الوقت الذي أحرز هدفي هيرتا برلين ماركو جورجيتش في الدقيقة التاسعة والثلاثين والوقت بدل الضائع

وبهذ التعادل يصل رصيد هيرتا برلين إلى ثمانية وعشرين نقطة في المركز السابع في الوقت الذي رفع فيه فريق نادي شالكه رصيده من النقاط إلى النقطة الثانية والعشرين في المركز الثاني عشر.