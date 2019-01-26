شكرا لقرائتكم خبر عن الفرنسي لوران كوسيلني يتعرض لإصابة قوية أمام مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

الخليج 365- تعرض الدولي الفرنسي لوران كوسيلني مدافع الفريق الاول لكرة القدم بنادي أرسنال لإصابة قوية في المباراة التي جمعت فريقه اليوم الجمعة بنادي مانشستر يونايتد لحساب مباريات الدور الرابع من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وكان البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم المانيو هو المتسبب في الإصابة التي تعرض لها حيث إرتطمت القدم اليسرى للوكاكو برأس كوسيلني الأمر الذي جعله ينزف دماء كثيرة من منطقة أذنه اليسرى ليقوم الطاقم الطبي لأرسنال بالدخول إلى أرضية الملعب من أجل إسعاف اللاعب الذي إستمرت عملية إنقاذه لأكثر من خمسة دقائق قبل أن يخرج اللاعب من المباراة ويحل بدلاً منه ماتيو جندوزي.