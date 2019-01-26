شكرا لقرائتكم خبر عن موناكو يعلن عودة جارديم من جديد والإطاحة بتييري هنري والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن نادي موناكو الذي ينافس في بطولة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة تعيين البرتغالي ليوناردو جارديم مدير فني لفريق الإمارة خلفاً للغزال تييري هنري والذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج التي مر بها الفريق خلال الفترة القليلة الماضية.

وفي بيان رسمي نشره النادي عبر موقعه الرسمي عبر شبكه الإنترنت أكد " يعلن النادي عن عودة ليوناردو جارديم كمديراً فنياً جديداً للفريق وقام بالتوقيع على عقد لمدة عامين ونصف العام ومن المنتظر أن يبدأ في مهام عمله من جديد يوم الأحد المقبل.

وأضاف النادي في بيانه " اليوم الجمعة أنهينا رسمياً مهمة تييري هنري ومن المنتظر أن يعمل فرانك باسي كمدير فني مؤقت خلال مباراة ديجون التي تنتظر موناكو يوم غداً السبت لحين عودة جارديم لقيادة الفريق مرة أخرى.

يذكر أن فريق الإمارة الفرنسية قد أطاح بجارديم من تدريب الفريق يوم الحادي عشر من شهر أكتوبر الماضي بعد اربعة أعوام من قيادته للفريق نجح خلالها للفوز ببطولة الدوري الفرنسي بجانب وصوله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.