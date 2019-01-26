شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعلن تعاقده مع الفلسطيني محمد صالح والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي الذي ينافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم تعاقدها مع اللاعب الفلسطيني محمد صالح لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي فلوريانا المالطي وذلك بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم يبدأ من فترة الإنتقالات الشتوية الحالية حتى صيف العام 2022.

ويعتبر صالح واحد من المدافعين الذين لفتوا الانظار إليهم بشدة خلال الفترة الماضية حيث ظهر نجمه جلياً أثناء مواجهتي منتخب بلاده ضد سوريا والأردن في بطولة كأس الأمم الآسيوية التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب أكد ان المفاوضات بين نادي المصري وناديه المالطي إنتهت بالفعل وتم التوصل لإتفاق نهائي ومن المتوقع أن يأتي اللاعب لمصر خلال الأيام القليلة الماضية ويبدأ تدريباته مع الفريق خلال الأسبوع الجاري.