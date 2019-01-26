المصري يخطف فوزا ثمينًا من المقاولون ويتقدم 7 مراكز

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٢٥ يناير ٢٠١٩ - ٠٧:١٦ م
فوز غال حققه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري على نظيره المقاولون العرب هدف مقابل لا شيء في المباراة، التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري، أحرز هدف اللقاء الوحيد سعيدو سيمبوري من ضربة جزاء احتسبها الحكم الدولي محمد معروف في الدقيقة 70 من عمر المباراة لصالح المصري. الفوز رفع رصيد المصري إلى 22 نقطة، ليرتقي من المركز السابع عشر إلى المركز العاشر، بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند 27 نقطة في المركز السادس.
ويعد هذا الفوز هو الرابع للمصري منذ بداية الموسم، والأول للفريق منذ تولى إيهاب جلال منصب المدير الفني، بينما تعد هذه المباراة هى الرابعة على التوالي التي يفشل المقاولون في تحقيق الفوز فيها، بعدما خسر من الإسماعيلي والمقاصة وتعادل مع النجوم. المباراة جاءت متوسطة المستوى، ووضح أن رغبة لاعبي المصري
ويعد هذا الفوز هو الرابع للمصري منذ بداية الموسم، والأول للفريق منذ تولى إيهاب جلال منصب المدير الفني، بينما تعد هذه المباراة هى الرابعة على التوالي التي يفشل المقاولون في تحقيق الفوز فيها، بعدما خسر من الإسماعيلي والمقاصة وتعادل مع النجوم.
المباراة جاءت متوسطة المستوى، ووضح أن رغبة لاعبي المصري في تحقيق الفوز فيها كانت الأكثر قوة، ورغم أن المقاولون كان الأخطر في الشوط الأول إلا أن الشوط الثاني انتقلت الخطورة للاعبي المصري، الذين كان في مقدورهم إحراز اكثر من هدف لولا الرعونة في إنهاء الهجمات من جانب حسين رجب وأحمد ياسر ومحمود وادي.
الانفراجة التهديفية جاءت على قدم سيمبوري الذي تصدى لركلة الجزاء بنجاح، وزاد من صعوبة اللقاء على المقاولون طرد أحمد على ليستكمل اللقاء بعشرة لاعبين ما يقرب من 20 دقيقة، وتنتهي المباراة بفوز المصري 1-صفر.
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