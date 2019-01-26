جماهير الإسماعيلي تهاجم مجلس الإدارة (فيديو)

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ثورة غضب اجتاحت جماهير الإسماعيلي عقب استبعاد الفريق من بطولة دوري أبطال إفريقيا، الجماهير حملت مجلس الإدارة المسئولية، وأكدت أن قرار الكاف ظالم وغير منصف

تحرير:الإسماعيلية - محمد مصباح ٢٥ يناير ٢٠١٩ - ٠٤:٣٤ م

ما زالت ردود الأفعال مستمرة عقب أزمة استبعاد النادي الإسماعيلي من بطولة دورى أبطال إفريقيا على خلفية الأحداث التي شهدها استاد الإسماعيلية، مساء الجمعة الماضية، خلال مواجهة فريق الدراويش مع ضيفه الإفريقي، بعدما ألغى الحكم الكاميروني، أليوم نيانت، المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، بدوري أبطال إفريقيا، بسبب الشغب الجماهيري. مجلس إدارة النادي الإسماعيلي يرى أن الكاف وقع عقوبة ظالمة على النادي، وتم فيها مخالفة اللائحة، بينما تعيش جماهير الإسماعيلي حالة من الحزن الشديد بسبب قرار الاستبعاد من البطولة.

التحرير تلقي في هذا التقرير الضوء على ردود أفعال الجماهير مجلس إدارة الإسماعيلي عن قرار الكاف: تضامن الإفريقي التونسي الدكتور إبراهيم فارس، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، كشف النقاب حول أن مجلس الإدارة اتفق على إرسال تظلم إلى الاتحاد الإفريقي على قرار الاستبعاد، الذي وصفه بالغير منصف بالمرة، خاصة

التحرير تلقي في هذا التقرير الضوء على ردود أفعال الجماهير مجلس إدارة الإسماعيلي عن قرار الكاف:

تضامن الإفريقي التونسي

الدكتور إبراهيم فارس، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، كشف النقاب حول أن مجلس الإدارة اتفق على إرسال تظلم إلى الاتحاد الإفريقي على قرار الاستبعاد، الذي وصفه بالغير منصف بالمرة، خاصة أن المادة 12 من لائحة الاتحاد الدولي تنص على استبعاد الأندية من البطولات في حالتين فقط هما: أولهما اقتحام الجماهير للملعب، والثانية التعدي على اللاعبين الضيوف، وهو ما لم يحدث خلال المباراة.

وأضاف فارس، أيضًا أن النادي الإفريقي التونسي، سيتقدم هو الآخر بتظلم، يطلب فيه رفع الإيقاف عن النادي الإسماعيلي، بعدما تضرر من قرار استبعاد الدراويش، خاصة أن بعثة الفريق التونسي لم تتعرض لأي أذى داخل الملعب، وهو ما جاء وفقًا لاتصالات تمت بين مسئولي الإسماعيلي ومجدي الخليفي، نائب رئيس نادي الإفريقي، الذي سيخسر ثلاثة نقاط مهمة في مشواره الإفريقي بالبطولة حال استبعاد الإسماعيلي.

ماذا قالت الجماهير؟

على الجانب الآخر لم تشعر جماهير الإسماعيلي بطعم الفوز، الذي حققه فريق الكرة أمس على بتروجيت بهدف مقابل لا شيء في مسابقة الدوري، الذي أسهم في ارتقاء الإسماعيلي من المركز قبل الأخير إلى المركز الرابع عشر في جدول الترتيب، بسبب حالة الحزن التي تعيشها المدينة الهادئة عقب استبعاد فريقها من بطولة إفريقيا.

يقول محمد على، أحد مشجعي النادي الإسماعيلي، "النادي تعرض للظلم بسبب قرار الاتحاد الإفريقي، ومجلس الإدارة المسئول عما يعيشه فريق الكرة من تراجع في النتائج محليًا وإفريقيًا، بعد أن باع نجوم الفريق، واستعان بلاعبين لا يصلحون لارتداء تى شيرت الدراويش".

ويرى محمد على أن مجلس الإدارة كل همه جمع الفلوس، ولا يهمه الجمهور المحروق دمه من تراجع النتائج، متسائلًا من يدير النادي حتى نوجه له اللوم على ما يحدث.

وأكد سيد عطية، أحد جماهير النادي الإسماعيلي، أن ما حدث ظلم بين، لأن الحكم الكاميروني أفسد الأجواء، بعد احتسابه ضربة جزاء غير صحيحة، والتغاضي عن احتساب ضربة جزاء للإسماعيلي واضحة للجميع.

وأوضح عطية، أن مجلس الإدارة يتحمل مسئولية ما يحدث، لأنه فرّط في النجوم، ولم يبرم صفقات مميزة، بدلاً منها لتساعد الفريق على تحسن نتائجه.

واتفق مع سيد عطية، أيضًا المشجع محمد إبراهيم، الذي يرى أن فريقه تعرض للظلم من الحكم، موجهًا اللوم لبعض الجماهير، التي رفضت استكمال اللقاء، ومنحت الفرصة للحكم الكاميروني لإلغاء المباراة، في موقف يرى أنه لا يليق باسم النادي الإسماعيلي، الذي لن تكون من غيره للكرة المصرية أي طعم.

وأضاف المشجع عماد حمدي، أن استبعاد النادي الإسماعيلي من البطولة الإفريقية درس كبير للجماهير، التي كانت مطالبة بالمزيد من ضبط النفس أكثر من ذلك، وعدم تصعيد الأحداث بهذه الطريقة والصبر على الفريق حتى نهاية مشواره في البطولة.

من جانبه شدد محمد حسانين على أن السبب في الأزمة هو حسني عبد ربه، الذي أعلن اعتزاله مؤخرًا، حتى تطالب الجماهير بتوليه منصب رئيس النادي، مشيرًا إلى أن استبعاد النادي من البطولة الإفريقية لم يكن ظلمًا، بعد أحداث الشغب، التي قامت بها بعض الجماهير في اللقاء ما تسبب في عدم إلغاء المباراة.

واختتم وجيه، محام، تصريحات جماهير الدراويش عن استبعاد النادي من بطولة إفريقيا قائلًا: "النادي الإسماعيلي أول ناد مصري يحصل على بطولة إفريقيا، وكان يجب على الاتحاد الإفريقي مراعاة ذلك، وعدم استبعاده بهذه الطريقة، خاصة أن الفريق تعرض للظلم من جانب حكم المباراة ألبيوم نيانت".