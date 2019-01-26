الامارات | حمدان بن محمد يشهد تحديات رموز اللقايا لهجن أبناء القبائل

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشهد تحديات رموز اللقايا لهجن أبناء القبائل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، تحديات رموز اللقايا لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، بحضور الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل تنس، الذي قام بتتويج الفائزين بالرموز.

وفازت «غزة» المملوكة لحمد عبيد حمد عفصان المنصوري، بكأس ولي عهد دبي للقايا البكار المفتوح، بعد أن تمكنت من الوصول إلى خط النهاية مسجلة توقيتاً مميزاً قدره 7:21:1 دقائق، بينما كان «متعب» هو الفائز ببندقية اللقايا الجعدان المفتوح والتي ذهبت إلى محمد عبيد عيد المنصوري، بعد أن سجل «متعب» زمناً 7:21:3 دقائق، وأهدت «الكدريه» مالكها حمد عبيد بالحلوس العامري كأس ولي عهد دبي للقايا البكار المفتوح للإنتاج، بعد أن حصلت على توقيت زمني قدره 7:20:8 دقائق، وكسب «شاهين» لسيف دحبه زفنه العفاري الصراع الكبير على بندقية اللقايا الجعدان المفتوح للإنتاج، بتسجيله توقيتاً بلغ 7:22:4 دقائق.

- «وجنه» تحقق أفضل توقيت في التحديات المسائية لهجن أبناء القبائل.

ومضى التوقيت الأفضل في التحديات المسائية لهجن أبناء القبائل لمصلحة «وجنه» المملوكة لمحمد علي حليس العفاري، التي وصلت لخط النهاية في توقيت قدره 7:16:7 دقائق، وكان ذلك في الشوط التاسع. وشهدت الفترة المسائية إقامة 18 شوطاً، إذ حصل عبدالعزيز سيف علي سويلم الكتبي على أربع نقاط مهمة في سباق بيرق الناموس، وذلك من خلال فوز «قبه» بالمركز الثاني في الشوط الرئيس للبكار المفتوح «وصيفة الكأس».

ورفع صالح محمد بن نصره العامري رصيده في جائزة بيرق الناموس إلى 22 نقطة، وذلك بعد حصول «جسار» على أربع نقاط، بعد أن حل في المركز الثاني في الشوط الرئيس للجعدان المفتوح «وصيف البندقية»، في المقابل وصل مبارك أحمد مطر الخيلي برصيده إلى 10 نقاط بعد حصول «أدهم» على نقطتي المركز الثالث في الشوط نفسه.

وأهدت «الكدريه» حمد عبيد بالحلوس العامري ست نقاط، بعد فوزها بكأس البكار المفتوح للإنتاج لترفع رصيد مالكها في بيرق الناموس إلى 12 نقطة، بينما وصل علي راشد سعيد البريصي المري برصيد نقاطه إلى 14 نقطة بعد حصول «متعبه» على النقاط الأربع لوصيف الكأس في الشوط نفسه، وفي المقابل باتت نقطة وحيدة تفصل بين عبدالعزيز سيف علي سويلم الكتبي ومتصدر جائزة بيرق الناموس محمد راشد بن غدير، وذلك بعد أن رفعت «ملامه» رصيد بن كليب إلى 39 نقطة بعد حصولها على نقطتي المركز الثالث في الشوط ذاته.

ومنح «الشامي» وصيف بندقية الجعدان المفتوح للإنتاج مالكه محمد سلطان مرخان الكتبي، أربع نقاط مهمة رفع بها رصيده في بيرق الناموس إلى 22 نقطة، فيما رفعت نقطتا المركز الثالث اللتان حصل عليهما «نهاب» رصيد مظفر محمد خموشة العامري في جائزة بيرق الناموس إلى 16 نقطة.

وشهدت الفترة الصباحية إقامة 22 شوطاً في سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، كان أبرزها فوز «متعبه» المملوكة لعبدالله حمد نهيان العامري بصدارة الشوط الأول للقايا البكار المحليات للإنتاج بتوقيت قدره 7:25:8 دقائق، بينما ذهب الشوط الثاني للقايا البكار المهجنات للإنتاج لمصلحة «حدث» بشعار صالح حمد حمدان الوهيبي، والتي سجلت زمناً بلغ 7:30:8 دقائق، وكسب «النادر» ملك مسلم سالم ثعلوب الدرعي التحدي الثالث، الذي خصص للقايا الجعدان المحليات للإنتاج، إذ حصل على الصدارة بزمن 7:25:9 دقائق، ومضى الشوط الرابع إلى «المتوكل» بشعار حمد سالم خليفة ابورويس الكتبي، والذي تمكن من حصد الصدارة بوصوله لخط النهاية في توقيت وقدره 7:25:1 دقائق. وكان التوقيت الأفضل في الفترة الصباحية من نصيب «شاهين» لسهيل سالم ثعلوب الدرعي، صاحب الصدارة في الشوط السابع بتوقيت وقدره 7:24:4 دقائق.