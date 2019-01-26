الامارات | 4 ملايين درهم و3 سيارات جوائز مهرجان زايد التراثي للشراع

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملايين درهم و3 سيارات جوائز مهرجان زايد التراثي للشراع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - السباق سيقام لمسافة 20 ميلاً بحرياً. من المصدر

يقام اليوم سباق «مهرجان الشيخ زايد التراثي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً»، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، ويمثل الجولة الأولى لفئة 60 قدماً في الموسم الجديد.

ورصد النادي جوائز مالية للفائزين وصلت إلى أربعة ملايين درهم، إضافة إلى ثلاث سيارات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

ويقام السباق ضمن فعاليات مهرجان زايد التراثي، حيث يشارك نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت في الفعاليات التي تخصص للبيئة البحرية.

ويقام السباق لمسافة 20 ميلاً بحرياً، ومن المتوقع أن يتخطى عدد البحارة المشاركين فيه 1500 بحار من مختلف أنحاء الدولة.

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، أحمد ثاني مرشد الرميثي، في تصريحات صحافية، عن ثقته التامة بنجاح الموسم الجديد، وتحقيقه الطموحات التي يتطلع لها النادي، مؤكداً أن مشاركة النادي في فعاليات مهرجان زايد التراثي تأتي ضمن استراتيجيته الرامية لمشاركة المجتمع جميع أحداثه، سواء الوطنية أو التراثية.