الامارات | فارس «المقاتل»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لعب فارس جمعة، أمس، دور البطولة، وأسهم بشكل كبير في الفوز الذي أحرزه الأبيض على أستراليا، بعد أن قاتل بشراسة مع بقية زملائه، كما تحامل على إصابة خطرة تعرض لها على مستوى الرأس في الشوط الثاني، وأصر على العودة إلى الملعب والقتال حتى النهاية، ليسهم بشكل كبير في فرحة الوصول إلى المربع الذهبي. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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