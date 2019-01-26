الامارات | الإسباني كيروس يتصدر «غولف دبي» على طريقة 2013

شكرا لقرائتكم خبر عن الإسباني كيروس يتصدر «غولف دبي» على طريقة 2013 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الإسباني كيروس يستحضر انتصار 2013 ويعتلي صدارة ترتيب ثاني أيام «غولف دبي». من المصدر

استعاد المصنف 418 على العالم، الإسباني إلفارو كيروس، ذكريات الفوز في نسخة 2013، حين نجح، أمس، في اعتلاء صدارة اليوم الثاني في بطولة «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك» للغولف، المقامة حالياً على ملعب المجلس في نادي الإمارات بدبي، بمشاركة 150 من نخبة لاعبي العالم، وتبلغ جوائزها ثلاثة ملايين دولار.

واستطاع كيروس استعادة تألقه في بطولة دبي، التي شهدت انتزاعه اللقب في عام 2013، بعد أن أنهى الإسباني ثاني أيام نسخة 2019 بإجمالي 133 ضربة، محققاً خلالها 11 ضربة تحت المعدل، أدت به للانفراد بالصدارة بفارق ضربة واحدة تحت المعدل عن كل من الفرنسي ماثيو بافون المصنف 236 على العالم، والإنجليزيين ماثيو فيتزباتريك وكاليون شنوكين، المصنفين عالمياً في المركزين 39 و311 على التوالي.

ونجح كيروس في اليوم الثاني في كيفية القفز 30 مرتبة دفعة واحدة على سلم الترتيب، بعد أداء قوي، حقق خلاله ثماني ضربات تحت المعدل، التي أضافها الإسباني إلى رصيده البالغ ثلاث ضربات تحت المعدل، التي أنهى عليها اليوم الأول والجولة الافتتاحية لبطولة دبي، ما منحه اعتلاء الصدارة.

كما شهدت منافسات أمس تألق السويدي كريستوفير بيربيج، المصنف 1199 عالمياً، بعد أن نجح بيربيج في إدخال الكرة في الحفرة بضربة واحدة، وذلك عند الحفرة السابعة التي تبعد مسافة 186 ياردة عن نقطة البداية، التي تمنح صاحب هذا الإنجاز هدية قيمة من «أوميغا» الراعي الرسمي للبطولة، قبل أن يتوجه السيد زكي عيان مدير التسويق - الرياضية الدولية - في العلامة التجارية «أوميغا»، بتهنئة اللاعب السويدي، وتسليمه الهدية التي مثلت «ساعة فاخرة» من «أوميغا»، متمنياً له الحظ السعيد.

وتستكمل البطولة صباح اليوم في جولتها الثالثة التي ستكشف عن ملامح هوية بطل النسخة 30 بشكل كبير، خصوصاً أن البطولة ستودع نصف المنافسين، لكون الجولتين الثالثة والرابعة تقتصر فيهما المشاركة على اللاعبين أصحاب المراكز الـ67 الذين حققوا أفضل النتائج في اليومين الأول والثاني، خصوصاً أن هناك أسماء لها تاريخها الطويل ودعت مبكراً في دبي، من أبرزها السويدي هنريك ستينسون، الذي توج في «أوميغا دبي» في عام 2007.

الصيني هان يتمسك بالدفاع عن اللقب

واصل الصيني لي هاوتونغ حملة الدفاع عن لقبه للعام الماضي، وإنما بصعوبة، بعد أن اكتفى على مدار اليومين الأول والثاني بتحقيق ثماني ضربات تحت المعدل، التي وضعته في المركز 20 على سلم الترتيب، إلا أن الصيني لايزال أمام فرصة التعويض في الجولتين الأخيرتين، في محاولة لحصد الثنائية على التوالي والاحتفاظ باللقب.