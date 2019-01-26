الامارات | يوشيدا: اليابان لا تفكر في الكرة الجميلة.. الفوز أهم

شكرا لقرائتكم خبر عن يوشيدا: اليابان لا تفكر في الكرة الجميلة.. الفوز أهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لاعب منتخب اليابان مايا يوشيدا. الإمارات اليوم

أكد لاعب منتخب اليابان، مايا يوشيدا، أن الفوز الذي حققه «الساموراي» على فيتنام، بهدف دون رد من ركلة جزاء، أول من أمس، في ربع نهائي كأس آسيا، يكفي لتحقيق الهدف الذي يسعى إليه بطل كأس آسيا أربع مرات، موضحاً أن الفريق لا يفكر في الكرة الجميلة، وأن الفوز هو الأهم.

وقال يوشيدا لـ«الإمارات اليوم» إن «البعض توقع أن نحقق فوزاً سهلاً على فيتنام، رغم أن المنافس قدم عروضاً قوية منذ بداية البطولة، وتأهل إلى ربع النهائي، وبالفعل المباراة كانت صعبة، وحققنا الفوز من خلال ركلة جزاء، ورغم أننا حصلنا على العديد من الفرص، ولكننا لم نستغلها بالشكل الجيد، والأهم كما ذكرت أن هذا الهدف كان كافياً لتحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي».

وأضاف: «اليابان حققت الفوز في جميع مبارياتها بفارق هدف واحد، وذلك الأمر لا يعيبنا على الإطلاق، إذ إنه لم تعد هناك مباريات سهلة، أو أن تحقق الفوز بنتائج كبيرة، وباتت المستويات متقاربة، والتأهل للمشاركة في كأس آسيا يعني أن المنتخبات الموجودة هي الأفضل على مستوى القارة، ونحن بالتأكيد نسعى إلى الاستفادة من خبرات اللاعبين المحترفين في أوروبا، وصناعة الفارق في المباريات من خلال هذه التفاصيل الصغيرة».

وتحدث اللاعب، الذي يلعب في صفوف ساوثامبتون الإنجليزي منذ 2012، عن إلغاء هدف له في مرمى فيتنام، بعد استخدام بتقنية الفيديو للمرة الأولى في تاريخ كأس آسيا من خلال هذه الحالة، وقال: «استخدام التكنولوجيا في المباريات له إيجابيات وسلبيات، ومثلما أسهمت تقنية الفيديو في إلغاء هدف لمصلحة اليابان، كانت نفسها السبب في حصولنا على ركلة جزاء أحرزنا من خلالها هدف الفوز».

وأبدى اللاعب الياباني ثقته بإمكانات «الساموراي» للتأهل إلى النهائي، وقال: «إيران تعد من أقوى منتخبات قارة آسيا، والفريق قدم عروضاً قوية في النسخة الحالية من كأس آسيا، ولكننا نثق بإمكاناتنا، ورغم عدم رضانا عن مستوانا في البطولة حتى الآن، ولكن لكل مباراة ظروفها المختلفة، ولقد كانت مباراتنا أمام فيتنام مثيرة في أحداثها، حيث ارتكبنا بعض الأخطاء في الشوط الأول، والمنافس كان من الممكن أن يحرز أهدافاً في مرمانا، بينما تحسن مستوانا في الشوط الثاني، وكنا الأفضل».

وختم يوشيدا تصريحاته بالحديث عن زيادة عدد منتخبات بطولة كأس آسيا إلى 24 منتخباً، وقال: «أعتقد أنها تجربة مثيرة للاهتمام، وأسهمت في منح بعض المنتخبات فرصة المشاركة في البطولة، إذ أثبت أكثر من منتخب أحقيته بالمشاركة، وشاهدنا مستويات جيدة، وأعتقد أن ذلك في مصلحة الكرة الآسيوية، وتطوير الدول الأخرى التي لا تشارك بشكل مستمر في البطولة القارية».

أرقام من مباراة اليابان وفيتنام

■اليابان تأهلت إلى نصف النهائي للمرة السادسة منذ 1992.

■فيتنام خسرت للمرة الثانية في دور الثمانية بعد هزيمتها أمام العراق في 2007.

■اليابان حققت الفوز في 9 من آخر 10 مباريات في كأس آسيا.

■اليابان أول فريق في تاريخ كأس آسيا يحقق الفوز بفارق هدف في 5 مباريات متتالية.

■اليابان حصلت على 6 ركلات ترجيح منذ 2011 أكثر من أي فريق آخر بالضعف.

■ريتسو دوان أحرز هدفه الثالث في كأس آسيا وفي المرات الثلاث فازت اليابان.