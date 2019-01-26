الامارات | ثلاثية لخيول «غودولفين» في كرنفال كأس دبي العالمي

شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية لخيول «غودولفين» في كرنفال كأس دبي العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «دريم كاسل» بقيادة كريستوف سوميليون يحقق انتصاراً صريحاً بلقب بطولة الراشدية في ميدان. من المصدر

واصلت خيول «غودولفين» التألق في سباقات موسم كرنفال كأس دبي العالمي، بعد أن نجحت جياد الأسطبل الأزرق، أول من أمس، في حصد لقب البطولتين الرئيستين للسباق الرابع للكرنفال على مضمار ميدان، بتحقيق الجواد «دريم كاسل»، بإشراف المدرب سعيد بن سرور، لقب الشوط الثالث «بطولة الراشدية» للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2» لمسافة 1800 متر عشبي، وتبعه في الفئة ذاتها من الخيول بفوز الجواد «دبي» بإشراف شارلي أبلبي بلقب الشوط الخامس «بطولة قلعة الفهيدي» لمسافة 1400 متر عشبي.

وسجل السباق الرابع للكرنفال، الذي تضمن ستة أشواط رعتها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (إيجا) بإجمالي جوائز بلغ مليوناً و45 ألف دولار أميركي، زيادة خيول «غودولفين» غلتها من الانتصارات، بحصد «الهاتريك»، بعد أن توج الجواد «سبوتيفاني»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي وقيادة الفارس جميس دويل، بلقب الشوط السادس الذي جرى على المسار العشبي لمسافة 2410 أمتار، وخصص للخيول المهجنة الأصيلة، بإجمالي جوائز بلغ 135 ألف دولار.

وفي تفاصيل البطولات الرئيسة، واصلت خيول «غودولفين»، التي يتولى تدريبها المدرب الوطني سعيد بن سرور، سطوتها على لقب بطولة «الراشدية»، البالغ إجمالي جوائزها ربع مليون دولار، بعدما نجح «دريم كاسل»، بقيادة الفارس كريستوف سومليون، في السير على خطى زميله «بن بطل» المتوج بنسخة العام الماضي، بقطع «دريم كاسل» خط نهاية الشوط الثالث في المركز الأول بزمن بلغ دقيقة و48 ثانية و24 جزءاً من الثانية، بفارق ثلاثة أطول عن أقرب منافسيه الجواد «ليش لا»، المملوك لغودولفين أيضاً، الذي قاده الفارس باتريك كوسغراف للحلول في المركز الثاني، ولتواصل خيول الأسطبل الأزرق تألقها بانتزاع الجواد «ريسينغ هيستوري»، بقيادة الفارس كيفين ستوت، المركز الثالث.

وفي ثانية البطولات الرئيسة، حقق الجواد «دبي» لغودولفين انتصاره الأول على مضمار ميدان، والأول له منذ انتصاره صيف العام الماضي في موسم السباقات البريطاني، بعد أن قاده الفارس جميس دويل لاقتحام لقب بطولة «قلعة الفهيدي»، التي بلغ إجمالي جوائزها ربع مليون دولار، وقطع خط نهاية مسار الشوط الخامس في المركز الأول، بزمن بلغ دقيقة و23 ثانية و40 جزءاً من الثانية، بفارق الطول وثلاثة أرباع الطول عن الجواد «ميثكال ماجيك» لغودولفين.

سعيد بن سرور: بطولة «دبي تيرف» وجهة محتملة لـ «دريم كاسل»

أكد المدرب الوطني، سعيد بن سرور، أن الأداء الرائع الذي قدمه الجواد «دريم كاسل»، البالغ من العمر خمس سنوات، وتحقيقه انتصاره الثاني على التوالي في 2019 بفوزه بلقب بطولة «الراشدية»، يؤهله للمنافسة على بطولات أعلى مستوى.

وقال بن سرور في تصريحات صحافية: «ستكون الخيارات مفتوحة للمشاركات المقبلة للجواد (دريم كاسل)، وذلك وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ليتخذ القرار النهائي، ولعل أحد الخيارات المطروحة سيكون سباق (دبي تيرف) المخصص لخيول الفئة الأولى (جروب 1) في أمسية كأس دبي العالمي، المقرر لها 30 مارس المقبل».

وأوضح: «أدى الجواد أداءً صلباً، وأظهر قدرة فائقة على الحركة، كما بدا هادئاً ومرتاحاً، ولعلها إشارة جيدة للمستقبل، خصوصاً أن أداءه في تطور مستمر، بعد أن أظهر سرعة أكبر مقارنة بانتصاره الأول للعام الحالي عقب فوزه بلقب بطولة (سنجسبيل ستيكس) التي أقيمت مطلع العام الجاري على ذات المضمار والمسافة، وإنما لخيول الفئة الثالثة».