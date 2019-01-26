شكرا لقرائتكم خبر عن أجانب الدورى المصرى فى «العلالى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مواجهة مثيرة عامرة بالمتعة والأهداف جمعت فريقى الزمالك وبيراميدز على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، حسمها التعادل الإيجابى بنتيجة (3-3)، ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز موسم 2018- 2019.

ونجح أجانب الفريقين فى تسجيل 5 أهداف من أصل الأهداف الستة المُسجلة بالمواجهة، بواقع هدفين للتونسى فرجانى ساسى نجم الزمالك، بينما حملت ثلاثية بيراميدز توقيع كل من البوركينى إيريك تراورى والبرازيلى كينو والسورى عمر خربيين، علماً بأن الاتحاد المصرى لكرة القدم قد اعتمد قرار اعتبار لاعبى سوريا وفلسطين غير أجانب ومعاملتهم معاملة اللاعب المصرى.

ويشهد الموسم الكروى الحالى فى مصر توهجا شديدا للاعبين الأجانب، فاحتلوا مكانة مميزة من بين لاعبى المسابقة من حيث المساهمة فى الأهداف، سواء تسجيلها أو صناعتها.

ويحتل البرازيلى كينو المركز الثانى من حيث أكثر لاعبى المسابقة مساهمة فى الأهداف برصيد 14 هدفاً، حيث سجل 7 وصنع 7، ويشارك محمود كهربا فى لقب الأكثر صناعة للأهداف هذا الموسم.

كما تمكن نجم مصر للمقاصة المنتقل حديثاً لصفوف الفريق الفيومى قادماً من بتروجت، الإثيوبى شميلس بيكلى، من المساهمة فى 11 هدفاً هذا الموسم، بتسجيل 9 أهداف وصناعة هدفين.

وساهم السنغالى براهيما ناداى، فى 10 أهداف لفريق وادى دجلة هذا الموسم، حيث أحرز 7 أهداف ونجح فى عمل 3 «أسيست»، والإيفوارى رزاق سيسيه الذى تمكن من الظهور فى 10 لقطات مضيئة مع زعيم الثغر فريق الاتحاد السكندرى، بتسحيل 5 أهداف وصناعة مثلها، عقب إعارته للفريق الأخضر قادماً من الزمالك.

ويسطع أيضاً نجم البوركينى إيريك تراورى، المنتقل لبيراميدز فى موسم الانتقالات الشتوية الجارية قادماً من المقاصة، فساهم اللاعب فى 9 أهداف هذا الموسم بتسجيل 5 وصناعة 4 أهداف لزملائه.

ويتمكن الدولى التونسى فرجانى ساسى من المساهمة فى 7 أهداف مع الزمالك هذا الموسم، ليكون صفقة الموسم والورقة الرابحة لأبناء ميت عقبة منذ انطلاق الموسم الجارى، حيث سجل 4 أهداف وصنع 3.

أما الغانى جون أنطوى فتمكن من الانفراد بلقب الهداف التاريخى للاعبين الأجانب فى تاريخ الدورى المصرى بـ7 أهداف أحرزها هذا الموسم منحته تخطى مواطنه بابا أركو، حيث ساهم أنطوى فى 8 أهداف مع الفريق الفيومى بتسجيل 7 وصناعة هدف واحد.