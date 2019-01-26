شكرا لقرائتكم خبر عن أهلاً «رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بهدف «ملعوب» استهل رمضان صبحى، العائد مجدداً لصفوف فريق النادى الأهلى على سبيل الإعارة من هيدرسفيلد الإنجليزى، زيارته لمرمى منافسى الفريق الأحمر فى ثلاثية الفريق فى شباك المقاصة، بالمباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وسجل رمضان بـ«الكعب» هدفاً جميلاً فى شباك المقاصة، افتتح به سجل مهاراته مع الفريق الأحمر عقب العودة له بعد مغامرة قصيرة بالدورى الإنجليزى.

وسبق رمضان صبحى العديد من نجوم الكرة المصرية تسجيلاً بكعب القدم فى شباك المنافسين، على رأسهم أسطورة الأهلى محمود الخطيب، الرئيس الحالى للنادى، والذى سجل فى أكثر من مناسبة بهذه الطريقة، أبرزها فى شباك المصرى البورسعيدى موسم 1981 فى مباراة حسمها التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، كما عاد ليسجل مجدداً بنفس الطريقة فى شباك دراجزنز البنينى ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 1985.

وسجل حسام حسن، مهاجم سموحة الحالى هدفاً بكعب القدم فى لقاء فريقه أمام الألومنيوم بكأس مصر فى الموسم الجارى، على طريقة الكبار فى لقطة فنية رائعة.

النجم المصرى محمد صلاح، تمكن خلال مشواره المذهل مع فريق ليفربول الإنجليزى من التسجيل بـ«العكب»، وذلك خلال مواجهة الريدز بفريق ماريبو السوفينى، بمنافسات دورى أبطال أوروبا بنسختها الماضية 2017- 2018.

وسجل الفلسطينى محمود وادى، المحترف بصفوف فريق المصرى البورسعيدى هدفاً عالمياً بكعب القدم فى مواجهة فريقه باتحاد العاصمة الجزائرى، بذهاب ربع نهائى الكونفدرالية فى نسختها الماضية بملعب بورسعيد، مهدياً الفوز لفريقه.

ويعتبر رمضان صبحى أحد أهم الصفقات التى أبرمها مجلس إدارة النادى الأهلى خلال الميريكاتو الشتوى الحالى لتدعيم صفوف الفريق، وتعاقد معه الأحمر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.