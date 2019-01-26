شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الإسبانية تتغنى بعودة ريال مدريد إلى نتائجه الكبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الإسبانية الضوء على عودة ريال مدريد إلى مستواه بعد الفوز على جيرونا بنتيجة 4/2، فى ذهاب دور الـ8 من بطولة كأس ملك إسبانيا، ليقطع خطورة كبيرة نحو التأهل إلى دور نصف النهائى.

قالت صحيفة «آس»: «راموس يتقدم كأنه لاعب 9»، مشيرة إلى أن سيرجيو راموس قدم واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم وكان له دور مؤثر فى نتيجة اللقاء.

وكتبت صحيفة «ماركا»: «بدأت الكأس»، موضحة أن المنافسة على لقب كأس ملك إسبانيا قد بدأت بعودة ريال مدريد إلى مستواه المعهود.

وعنونت صحيفة «سبورت»: «مدريد، يضع قدماً ونصف فى الدور نصف النهائى»، مؤكدة أن الميرنجى اقترب من التأهل إلى دور قبل النهائى بعد الرباعية فى جيرونا.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو»: مدريد يستيقظ، مشددة على أن الملكى عاد من جديد إلى نتائجه الكبيرة ومستواه المميز.

من جانبه، تحدث الأرجنتينى سانتياجو سولارى، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى عن كواليس وأسباب الفوز على جيرونا فى كأس ملك إسبانيا.

وقال سولارى، فى تصريحاته التى نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «لقد فعلنا ما فى وسعنا لكى نحقق نتيجة فى مباراة اليوم لتعطينا الأفضلية قبل مباراة الإياب».

أضاف: «الفريق قدم جهداً كبيراً اليوم وفارق الأهداف جيد نوعاً ما، نحن سعداء بالأداء والنتيجة، وبطريقة تسييرنا للمباراة».

وتابع: «كريم بنزيمة سجل هدفا وكان رائعاً طوال المباراة، لقد كان حاسماً فى أغلب فترات المباراة».

وواصل: «راموس مقاتل وقائدنا، لقد أظهر ذلك بالهدفين اللذين أحرزهما بفضل خبرته الكبيرة».

وتطرق سولارى للإشادة بالبرازيلى الشاب فينيسيوس، حيث قال: «فينيسيوس أظهر الكثير قبل وصوله والآن هو يقوم بإظهار ذلك ويبرز استمرارية كبيرة، يبلغ من العمر 18 عاماً ولكنه يتمتع بالجرأة والثقة».

وأوضح: «فينيسيوس يحظى بدعم جميع اللاعبين فى الفريق خصوصاً المخضرمين وقادة الفريق الذين هم أساس مدريد».

واستطرد: «يجب أن نعتنى بفينيسيوس، ليس من المهم أن يفجر كل ما لديه، بل أن يواصل التقدم».

وأكمل: «من المهم أن يرفع كل لاعب مستواه بشكل ملحوظ، لأن ذلك يرفع المستوى التنافسى للمجموعة». وعن بانينكا سيرجيو راموس؟، قال سولارى: «هو يفعل ذلك دائماً، هو متخصص، هو لاعب مثالى، هداف، إنه يستحق كل الإشادة».

وأشار سولارى: «سنرى ما سيحدث فى المستقبل، المهم هو أن لدينا جاريث بيل، أسينسيو، فينيسيوس، بنزيمة، لان هذا سيرفع من جودة الأداء فى الفريق».

وأردف: «كرة القدم أحياناً تستحق نتيجة افضل، ولكن ذلك يعتمد على الفرص التى تستغلها أمام المرمى». وأتم: «الاحتمالات مفتوحة فى مباراة الإياب، الأكيد أننا سنشاهد مباراة رائعة».

على جانب آخر، كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إيسكو نجم فريق ريال مدريد بالرغم من عدم مشاركته بشكل أساسى مع الريال، إلا أنه متمسك بالبقاء فى صفوف المرينجى خلال الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة «أس» الإسبانية، أن الأرجنتينى سانتياجو سولارى لا يعتمد على إيسكو، ولا يعطيه حتى الفرصة ليعود لمستواه السابق، وبالرغم من ذلك تهتم كبرى أندية أوروبا مانشستر سيتى، ويوفنتوس، وباريس سان جيرمان بضمه، إلا أن أولوية اللاعب هى الاستمرار مع ريال مدريد فى الموسم المقبل.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن إيسكو سيكون أبًا للمرة الثانية، ويريد أن يستقر فى مدريد مع المرينجى، ولكن كل هذا قد ينهار بسبب علاقته السيئة مع المدرب الحالى سانتياجو سولارى الذى لم يعطه الفرصة للعودة إلى مستواه المعروف.

وفى حالة استمرار سانتياجو سولارى كمدرب لفريق ريال مدريد، فإن إيسكو سيضطر إلى الرحيل عن الريال فى الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة أن مانشستر سيتى الإنجليزى يبدو أنه الفريق الأنسب لإيسكو، خاصةً أن الإسبانى بيب جوارديولا مدرب السكاى بلوز يرغب فى التعاقد معه، وذكرت تقارير أن السيتى سيعرض 86 مليون يورو لضم اللاعب.