شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يكشف موعد التعاقد مع خليفة «سواريز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، أن نادى برشلونة الإسبانى يهدف إلى التعاقد مع مهاجم خلال هذا الأسبوع من أجل تدعيم خط الهجوم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت الصحيفة إن برشلونة كان قد أعلن فى منتصف الشهر الجارى انتقال مهاجمه منير الحدادى إلى إشبيلية، ليصبح الأوروجوايانى لويس سواريز هو المهاجم الوحيد بقائمة النادى الكاتالونى.

وأوضحت أنه من خلاله أولوية التعاقد مع مهاجم خلال سوق الانتقالات الحالية، أشارت إلى أن الأمر يتصدر لائحة مهام المدير التقنى إيريك أبيدال.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة يبحث عن نوعية مهاجمين شبيهة بلاعب الفريق السابق، لارسون، كما يشترط ألّا يُكلّف خزائن النادى كثيرًا كما حدث مع المدافع جيسون موريو الذى وفد هذا الشتاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجم الجديد سيكون بديلا للويس سواريز وقد يشارك فى مباريات الكؤوس وفى حالة إصابة لويزاتو أو قرار إراحته من قبل المدرب فالفيردى، لذا فإنه من غير المتوقع أن يكون لاعبًا من الصف الأول بأوروبا، الخيار الأقرب هو استعارة أحد مهاجمى الدورى الإسبانى أو كبار مخضرمى الدوريات الخمس الكبرى.

وشددت الصحيفة على أن هناك أيضًا بعض الأسماء التى ينطبق عليها المواصفات من خارج الدورى الإسبانى، كأوليفيه جيرو، مهاجم تشيلسى، فيرناندو ليورنتى، مهاجم توتنهام هوتسبير، والذى يبدو أن مسألة خروجه باتت صعبة بعد إصابة هارى كين، القائمة تتضمن كلاس يان هونتيلار، لاعب أياكس والمعروف بخبراته الكبيرة.

فى نفس السياق، بدأ برشلونة فى استهداف صانع الألعاب الإسبانى، خوان مانويل ماتا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى.

وأضافت أن النادى الكتالونى بدأ فى الاستفسار عن إمكانية ضم الإسبانى بدءًا من الموسم المقبل.

ولم يجدد ماتا تعاقده مع مانشستر يونايتد، وسيكون متاحًا للرحيل بدون مقابل الصيف المقبل، ويتقاضى 8 ملايين يورو.

ويؤمن برشلونة بأن لاعب فالنسيا وتشيلسى الأسبق قد يكون صفقة مفيدة فى ما تبقى من الموسم. ويعد برشلونة النادى الوحيد المهتم بالحصول على خدمات الإسبانى، وكذلك يظهر يوفنتوس وباريس سان جيرمان من بعيد.

وخاض ماتا الموسم الجارى 26 مباراة، سجل 4 وصنع 2 بقميص الشياطين الحمر، فى جميع المسابقات.

فى سياق آخر، ذكرت صحيفة «سبورت»، أنه منذ تعاقد برشلونة الإسبانى مع نجم خط وسط نادى أياكس أمستردام الهولندى فرانكى دى يونج، أصبحت الشكوك تثار حول مفاوضات النادى الكتالونى مع أدريان رابيو، لاعب وسط نادى باريس سان جيرمان الفرنسى.

وقالت الصحيفة إن مفاوضات برشلونة مع أدريان رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان متوقفة، على الرغم من وجود رغبة أكيدة من قبل مسؤولى البارسا فى التعاقد مع اللاعب الصيف المقبل.