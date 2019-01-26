شكرا لقرائتكم كأس اسيا.. تعرف على موعد مبارتى الدور قبل النهائى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهلت منتخب إيران واليابان والإمارات وقطر إلى الدور النصف النهائي كأس أمم اسيا 2019، التى تستضيفها الإمارات على ملعب "هزاع بن زايد". استطاعت المنتخبات الأربعة الوصول للدور قبل النهائى بعد ماراثون طويل فى المنافسات انتهت فى دور الربع النهائى، ونجح منتخب إيران فى الفوز على الصين وفاز منتخب اليابان على فيتنام. بينما فاز المنتخب الإماراتى على أستراليا، وهزم منتخب قطر نظيره كوريا الجنوبية. من المنتظر أن يلتقى منتخب إيران مع اليابان يوم الاثنين المقبل فى تمام الرابعة عصرا، بينما يواجه منتخب الإمارات نظيره القطرى يوم الثلاثاء فى تمام الرابعة عصرا.

مواعيد الدور قبل النهائى

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