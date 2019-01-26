شكرا لقرائتكم كأس اسيا.. استقرار الحالة الصحية لنجم الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الاماراتي لكرة القدم، إستقرار الحالة الصحية لمدافع منتخب الإمارات فارس جمعة بعدما تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة الإمارات وأستراليا التي أقيمت مساء الجمعة بملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بمسابقة كأس اسيا.

وكتب الإتحاد الإماراتى عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، "نطمئن الجماهير الإماراتية أن لاعب منتخبنا الوطني فارس جمعة قد أجرى الفحوصات الطبية اللازمة و حالته الصحية مستقرة وسيبقى تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة".

وأصيب فارس جمعة في الدقيقة 91 من عمر المباراة التي إنتهت بفوز منتخب الإمارات بهدف دون مقابل أثر كرة مشتركة مع أحد لاعبي منتخب أستراليا، ليقرر العودة للمشاركة في المباراة رغم اعتراض الجهاز الطبي للإمارات.

ويلتقي منتخب الامارات مع قطر الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدور نصف النهائي بمسابقة كأس اسيا المقامة حالياً في دولة الإمارات.