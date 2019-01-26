شكرا لقرائتكم عودة جارديم لتدريب موناكو بعد الإطاحة بهنرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى موناكو الفرنسى، اليوم الجمعة رسميا، تعيين البرتغالى ليوناردو جارديم مديرا فنيا للفريق بعد إقالة الفرنسى تييرى هنرى بصورة نهائية.

وكان النادى الفرنسى قد أعلن أمس الخميس إيقاف هنرى عن مهامه، عقب الإقصاء أمام ميتز الذى يلعب دورى الدرجة الثانية، فى كأس فرنسا، وقبلها الخسارة أمام ستراسبورج 5-1 فى الدورى الفرنسى.

وعاد جارديم لتدريب موناكو بعد إقالته فى بداية الموسم الجارى لتراجع النتائج، بعد أن حقق انجازات عديدة مع الفريق، من بينها الفوز بالدورى الفرنسى موسم 2016-2017، والوصول لدور الأربعة من دورى أبطال أوروبا.

ويحتل موناكو حاليا المركز الـ 19 وقبل الأخير فى الدورى.



تييرى هنرى

ليوناردو جارديم