شكرا لقرائتكم قطار يونايتد يدهس ارسنال ويصل دور الـ 16 لكأس الاتحاد الإنجليزى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل مانشستر يونايتد لدور الـ 16 من كأس الإتحاد الإنجليزى، بعد أن حقق فوزا كبيرا على نظيره أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الدور الرابع من المسابقة.

تقدم التشيلي ألكسيس سانشيز بالهدف الأول لمانشستر يونايتد فى الدقيقة 30 من خلال تمريرة لوكاكو، ليراوغ الحارس لمخضرم بيتر تشيك ويسجل الأول، ورفض الاحتفال أمام جماهير فريقه السابق.

مرت 149 ثانية فقط على الهدف الأول، ليسجل خيسي لينجارد الهدف الثاني للشياطين الحمر من خلال هجمة مرتدة نفذها لاعبو الفريق الاحمر بشكل رائع.

وفى هجمة مثلها سجل النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج هدف تقليص الفارق فى الدقيقة 43 من عمر الشوط.

وفى الشوط الثاني سجل أنتوني مارسيال الثالث فى الدقيقة 83 من متابعة أمام المرمى لمواطنه بول بوجبا.

وبهذه النتيجة يتأهل مانشستر يونايتد إلى دور الـ16 من البطولة منظرا قرعة ثمن نهائي البطولة.



سانشيز ولينجارد

سانشيز يرفض الاحتفال

فرحة الهدف الثانى

لاكازيت وهيريرا

لوك شو يمنع ميتلاند نيلز من المرور

هدف أوباميانج