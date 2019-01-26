شكرا لقرائتكم لماذا أعاد صلاح حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تسبب المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي بالكثير من التساؤلات عندما قرر إغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قبل يومين، إلا أن ذلك لم يدم طويلا بعدما عاد مغردا على "تويتر" بصورة له وصندوق عليه شعار إحدى الشركات.

وبدأت الحكاية بتغريدة غامضة على حسابه في تويتر إذ كتب صلاح لـ8 ملايين متابع "قرار 2019، حان وقت التواصل على الواقع". حيث لاقى الأمر صدىً كبيراً بين جماهير صلاح حتى أن زميله في فريق ليفربول ديان لوفرين سأله ما إذا كان سيعيد حسابه، وسأله اللاعب السعودي سعيد المولد عبر صفحته على تويتر عن السبب نفسه. قبل أن تأتي صحيفة ميرور البريطانية وتحلل السبب من وجهة نظرها حيث أرجعت الموضوع إلى وجود خلاف جديد مع الاتحاد المصري لكرة القدم حول حقوق الصور بسبب اختلاف الرعاة.

وبعد يومين كثرت فيهما الاستنتاجات قرر صلاح يوم الجمعة الرجوع فجأة إلى تويتر وإنستغرام وفيسبوك، والعودة إلى 41 مليون متابع مجموع من يتابعونه في كافة وسائل التواصل عبر صورة اتضح أنها لإعلان، بل ويبدو أن الاتفاق كان مسبقا بين صلاح والشركة المعلنة على إقفال الحسابات بغرض التشويق والإثارة حيث غردت الشركة يوم الخميس "وصلنا إلى صلاح وحنوصلك بيه ".

وانقسم عشاق صلاح حول طريقة العودة بين مشتاق لرجوعه وبين مستاء من تصرفه وبين غير مستوعب للعبة التجارية من وراء هذه القصة، وآخرون علقوا بخفة ظل بالجملة الشهيرة "الله على أخلاقك يا فخر العرب".

ولم يكن مشوار صلاح في مواقع التواصل، مكللا بالورود في الكثير من مراحله، إذ استخدم النجم المصري فيسبوك لعرض مشكلته مع الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب قضايا تجارية.

كما أن كتاب فن اللامبالة ارتفعت مبيعاته بعدما نشر صلاح صورة له وهو يقرأه في يوليو الماضي عقب خلافه مع مسؤولي الكرة في بلاده. ومؤخرا ظهر صلاح في جلسة تصوير للأزياء من أجل مقابلة مع إحدى المجلات الشهيرة، وعلقت الجماهير على نوعية الملابس بالإضافة إلى أسعارها الباهظة.