شكرا لقرائتكم بهدف مبخوت.. الإمارات تصعق أستراليا وتتأهل لنصف النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل المنتخب الإماراتي إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس آسيا لكرة القدم، بتغلبه على المنتخب الأسترالي 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في دور الثمانية من البطولة.

ويدين المنتخب الإماراتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه علي مبخوت الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68. وضرب المنتخب الإماراتي موعدا مع المنتخب القطري، الذي تغلب على منتخب كوريا الجنوبية 1 - صفر في وقت سابق، في الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

وبهذا الفوز، ثأر المنتخب الإماراتي من خسارته أمام المنتخب الأسترالي صفر - 2 في الدور قبل النهائي من نسخة البطولة في 2015، والتي شهدت في النهاية تتويج المنتخب الأسترالي بلقبه الأول.

وتأهل المنتخب الإماراتي بهذا الدور بعدما احتل صدارة المجموعة الأولى برصيد خمس نقاط حصدها من التعادل مع البحرين 1 - 1 والفوز على الهند 2 - صفر والتعادل مع تايلاند 1 - 1 قبل أن يفوز على منتخب قيرغيزستان في دور الستة عشر 3 - 2 بعد الوقت الإضافي.

فيما تأهل المنتخب الأسترالي لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز على فلسطين بثلاثية نظيفة وعلى سوريا 3 - 2 والخسارة أمام الأردن صفر - 1 قبل أن يفوز على أوزبكستان في دور الستة عشر 4 - 2 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.