هرتا برلين يخطف تعادلا ثمينا من شالكه

اسماء السيد - خطف هرتا برلين تعادلا ثمينا من ضيفه شالكه (2-2) بعدما نجح في قلب تأخره مرتين في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الالماني لكرة القدم

وشهد الشوط الاول تسجيل الاهداف الاربعة فتقدم شالكه الساعي للهروب من منطقة الخطر مرتين بفضل الاوكراني يفهين كونوبليانكا (د17) ومارك اوت (د45)، قبل أن يدرك صاحب الارض التعادل عبر الصربي ماركو جروجيتش (د39) والبوسني وداد إيبيسيفيتش في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع (د45+4).

وافتتح الفريق الضيف التسجيل في الدقيقة 17 بفضل كونوبليانكا الذي سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاءاستقرت في الشباك. وعادل برلين من هجمة مرتدة بعدما مرر لاعب خط الوسط السلوفاكي أندري دودا الكرة بكعب قدمه الى جروجيتش، فانفرد بالحارس ألكسندر نوبل وسددها ارضية زاحفة داخل الشباك (د39).

واضاف شالكه الهدف الثاني قبل دقيقة من نهاية الوقت الاصلي للشوط الاول بتسديدة صاروخية من علامة الجزاء للاعب مارك اوت، الذي سجل هدفه الثاني هذا الموسم. وعادل هرتا مرة جديدة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عبر رأسية البوسني وداد إيبيسيفيتش الذي سجل هدفه الثامن في 19 مباراة في "البوندسليغا".

وانقذ حارس شالكه نوبل فريقه في الشوط الثاني من هدف في الدقيقة 61 بتصديه لتسديدة من مسافة قريبة للاعب ديفي سيلكه.

وكاد شالكه أن يسجل الهدف لثالث من هجمة مرتدة عندما سدد البديل سوات سردار الكرة من داخل منطقة الجزاء نجح الحارس النمسوي رون المينغ يارستاين في صدها، قبل أن يقف بالمرصاد مرة جديدة أمام تسديدة ستيفن سكرزيبسكي.

وللمباراة الثانية على التوالي أبقى مدرب شالكه دومينيكو تيديسو حارس مرماه وقائد الفريق رالف فاهرمان (30 عاما) على مقاعد الاحتياط، وناب عنه الحارس الدولي الشاب للمنتخب الأولمبي الألماني نوبل.

واضطر تيديسو الى اجراء تبديلين بعد مضي الدقائق الثلاثين الاولى بسبب الاصابة مع خروج النمسوي أليساندرو شوبف ودخول سردار (د26)، وبعد 6 دقائق خرج الفرنسي بنجامين ستامبولي وحل الجزائري نبيل بن طالب بدلا منه. وفي الشوط الثاني اصيب سكرزيبسكي في الدقيقة 75 ودخل التركي أحمد كوتوكو بدلاً منه.

ورفع هرتا برلين رصيده الى 28 نقطة، مقابل 22 نقطة لمنافسه شالكه الذي بقي في المركز الثاني عشر في ترتيب فرق الدوري..

ويلعب السبت بوروسيا دورتموند المتصدر مع هاوفر، وبوروسيا مونشنغلادباخ ثالث الترتيب مع اوغسبورغ، وفولفسبورغ مع باير ليفركوزن، وفرايبورغ مع هوفنهايم، وماينتس مع نورمبرغ وفيردر بريمن مع اينتراخت فرانكفورت.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاء بارين ميونيخ وشتوتغارت، وفورتونا دوسلدورف مع لايبزيغ.

ملخص المباراة: