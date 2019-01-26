شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن خارج حسابات سموحة.. ورئيس النادى يؤكد دعمه لعادل عبد الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، ما تردد حول قيامه بالتفاوض مع حسام حسن المدير الفني السابق لبراميدز لتولي القيادة الفنية للفريق السكندري في الفترة المقبلة.

وقال فرج عامر في تصريحات صحفية، أن أنباء مفاوضات سموحة مع حسام حسن لقيادة الفريق غير صحيحة على الإطلاق.

وأضاف رئيس سموحة ، أن الفريق مستقر وعادل عبد الرحمن هو المدير الفني الجديد الذي تولي المهمة منذ اسبوعين وسعداء بما يبذله من مجهود وتطوير في اداء الفريق ونسانده بكل قوة

وكان بيراميدز قد أعلن عن إقالة حسام حسن من تدريب الفريق بعد التعادل مع الزمالك 3-3 فى الدورى