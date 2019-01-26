شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جراف سوبر كورة.. عمر خربين شيف سورى يتألق فى أول ظهور بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق النجم السورى عمر خربين لاعب بيراميدز الجديد، فى أولى مبارياته مع الفريق الذى انضم إلى صفوفه قبل أيام، وذلك بعد أن سجل هدف التعادل القاتل فى مرمى الزمالك قبل النهاية بخمس دقائق فى اللقاء الذى انتهى 3-3.

واحتفل عمر خربين بعد احرازه الهدف على طريقة (إضافة الملح) الشهيرة للشيف التركى العالمى نصرت، والذى يذهب إلى مطعمه فى مدينة دبى الإماراتية العديد من المشاهير، وعلى رأسهم نجوم كرة القدم فى العالم.

"سوبر كورة" يقدم فيديو جراف لنجم الكرة السورية الذى تنتظر منه الجماهير الكثير بعد حضوره للدوري المصري.

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