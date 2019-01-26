شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ضد المقاولون.. طبيب الفريق البورسعيدى يكشف إصابة عمر كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور هشام مصطفى طبيب الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، سلامة عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق وذلك رغم استبداله خلال الربع ساعة الأخيرة من اللقاء بداعي الاصابة . وقال أن اللاعب تعرض لكدمة قوية خلال اللقاء وهو الأمر الذي فضل معه الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن ايهاب جلال استبداله والدفع بزميله العائد ايزي ايميكا، مؤكداً أن اللاعب سيشارك خلال مران الفريق المقرر اقامته في الخامسة مساء السبت على ستاد المصري استعداداً لمباراة بتروچيت والتي تقام في الرابعة عصر الأربعاء المقبل على ستاد الاسماعيلية ضمن مؤجلات الجولة العشرين من الدوري. نتيجة المصري ضد المقاولون نتيجة المصري ضد المقاولون وانتهت مباراة المصري ضد المقاولون ، بفوز الفريق البورسعيدى بهدف مقابل لاشئ بالمباراة التى جمعتهم منذ قليل ضمن المباريات المؤجلة من الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز .

كانت هذه تفاصيل خبر المصرى ضد المقاولون.. طبيب الفريق البورسعيدى يكشف إصابة عمر كمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.