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شكرا لقرائتكم خبر عن هداف الدوري المصري بعد مباراة الجمعة 25 / 1 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 25 / 1 / 2019 ، إقامة مباراة واحدة ضمن مؤجلات بطولة الدورى الممتاز من الجولة العاشرة ، حيث استضاف المصرى نظيره المقاولون العرب .
فيديو .. المصرى يفوز على المقاولون العرب بهدف سينبورى
حقق فريق المصرى البورسعيدى الفوز على نظيرة المقاولون العرب بهدف مقابل لاشئ بالمباراة التى جمعتهم منذ قليل ضمن المباريات المؤجلة من الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز .
هداف الدوري المصري
ويتصدر جدول ترتيب هداف الدوري المصري محمود علاء مدافع فريق الزمالك برصيد 10 أهداف متساويا مع حسام باولو مهاجم فريق الداخلية بنفس عدد الاهداف .
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