شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: الأهلي سيزداد قوة بالصفقات الجديدة و عودة المُصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد يوسف المدرب العام للأهلي أن أداء الفريق سيتحسّن كثيراً خلال الفترة المقبلة بعدما يستعيد الفريق جهود أكثر من لاعب مُصاب خلال الفترة المقبلة.

وأبدى محمد يوسف سعادته التامة بفوز الأهلي على المقاصة بثلاثية نظيفة في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر للدوري الذى أُقيم أمس ،الخميس، بإستاد برج العرب.

وأكد محمد يوسف أن أفضل ما في مباراة المقاصة هو أن الأداء كان جيداً كما حقق نتيجة كبيرة أمام خصم قوي ، موضحاً أن القادم أفضل للأهلي خاصة وأن الفريق يستعيد بعض لاعبيه المُصابين يوماً بعد الأخر.

وشدد المدرب العام للأهلي في تصريحات لـ"الخليج 365" على أن "كثافة" المباريات التى يخوضها الفريق خلال الفترة المقبلة محلياً وأفريقياً تمنح الجهاز الفني أيضاً فرصة لمنح جميع اللاعبين الفرصة وتنفيذ فكرة "التدوير" بين اللاعبين.

وشهدت مباراة المقاصة تفوق أكثر من لاعب إنضم للأهلي في يناير الجاري أكثال حسين الشحات الذى سجل هدفاً ورمضان صبحي الذى سجل هدفاً هو الأخر وياسر غبراهيم وحمدي فتحي وكذلك جونيور أجاي العائد من إصابة طويلة والذى سجل هدفاً هو الأخر.

ويستعد الاهلي لمباراة وادى دجلة يوم الاثنين المقبل في الدوري الممتاز.