شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 25 / 1 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 25 / 1 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها إعلان ثانى الصفقات بضم أحمد سيد "زيزو" لتدعيم الفريق الأبيض.

الزمالك يحصل على توقيع "زيزو" البرتغال فى حضور وكيل جروس

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك حصول النادى الأبيض على توقيع أحمد سيد "زيزو"، لاعب فريق موريرينسى البرتغالي، فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال شهر يناير ولعب "زيزو" من قبل فى صفوف وادى دجلة بجانب ليرس البلجيكى قبل أن يحصل مسئولو الزمالك مؤخرا على توقيعه على عقود انضمامه للنادى الأبيض وأوضح المصدر ذاته أن توقيع "زيزو" جاء فى حضور محمد حبشى، وكيل أعمال السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، الذى اجتمع باللاعب فى شهر ديسمبر الماضي لعرضه على الزمالك، قبل أن يحصل النادى الأبيض مؤخرا على توقيعه.

وقع أحمد سيد " زيزو " صانع ألعاب فريق موريرينسى البرتغالي على عقود الانتقال لنادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بناء على طلب السويسري جروس المدير الفني للفريق الأبيض ويحصل النادي البرتغالي على 300 ألف دولار مقابل بيع اللاعب للقلعة البيضاء، وسوف تصل البطاقة الدولية الخاصة باللاعب خلال الساعات المقبلة ووقع زيزو على عقود الانتقال للنادي الأبيض بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة بعد ترحيب السويسري جروس المدير الفني للفريق الأبيض.

تأكيداً لـ"الخليج 365".. الزمالك يعلن ضم "زيزو" البرتغال رسمياً

أعلن أمير مرتضى المشرف على الكرة بالزمالك إنه تم التعاقد مع أحمد سيد زيزو صانع ألعاب فريق مورينسى البرتغالى، لمدة ثلاث مواسم ونصف بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية بناء على طلب السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للفريق.

"رفعت" يوقع رسميا ورقة عدم اللعب ضد الزمالك بعد انتقاله لإنبى

يوقع أحمد رفعت صانع ألعاب نادى الزمالك الذى تم إعارته لإنبى، الأوراق الرسمية الخاصة بانضمامه إلى النادى البترولى، فى مقر قلعة ميت عقبة، مساء اليوم، بعد رفض النادى الأبيض إتمام الإعارة لحين توقيعه على ورقة رسمية بعدم خوض أية مباراة مع الفريق البترولى ضد الزمالك ويتواجد أحمد رفعت بعد قليل فى مقر نادى الزمالك، من أجل توقيع الأوراق الرسمية الخاصة بانضمامه لإنبى بجانب الورقة التى اشترط مجلس إدارة النادى الأبيض توقيعها لإتمام الإعارة بعد الموافقة عليها بشكل رسمى والتى تكفل للنادى الأبيض عدم خوض لاعبه المعار أية مباراة ضده مع إنبى.

شيكابالا يُجدد طلب الانضمام للاتحاد السكندرى

جدد محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب نادى الزمالك المعار لأبولون سميرنى اليونانى، رغبته فى الساعات الماضية بالانضمام إلى الاتحاد السكندرى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية فى شهر يناير الحالى.