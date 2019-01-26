7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 25 / 1 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، المصرى يفوز على المقاولون العرب بهدف سينبورى

رئيس الكاف: واثقون من قدرة مصر علي تنظيم أمم أفريقيا رغم ضيق الوقت

أكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، أن الاتحاد يعمل جنبا لجنب مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم، مشدداً على ثقته الكاملة فى قدرة مصر علي تنظيم أمم افريقيا بالرغم من ضيق الوقت .

اجتماع ثلاثي بين وزير الرياضة و رئيس الكاف و أبو ريدة

اجتمع منذ قليل، كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، فى أحد فنادق القاهرة، لعرض أخر المستجدات بشأن إستضافة مصر لأمم افريقيا 2019.

فيديو .. المصرى يفوز على المقاولون العرب بهدف سينبورى

حقق فريق المصرى البورسعيدى الفوز على نظيرة المقاولون العرب بهدف مقابل لاشئ بالمباراة التى جمعتهم منذ قليل ضمن المباريات المؤجلة من الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز .

إيهاب جلال يوجه رسائل نارية إلى إبراهيم حسن

أكد إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى أنه لا يمانع عودة التؤام حسام وأبراهيم حسن الى تدريب الفريق البروسعيدى مره أخرى ، قائلا " أنتظر ظهور ابراهيم حسن فى بورسعيد " .

الأهلي يحسم ملف القيد الأفريقى بعد مباراة دجلة

قرر الجهاز الفني للأهلي تأجيل حسم القيد الافريقي لما بعد مباراة وادي دجلة المقرر لها بعد غدا الاثنين في الدوري الممتاز.

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