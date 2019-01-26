شكرا لقرائتكم خبر عن النرويج تتأهل لمواجهة الدنمارك فى نهائى كأس العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل منتخب النرويج لكرة اليد الى نهائى كأس العالم المقام بألمانيا و الدنمارك بالفوز على ألمانيا 31 /25 فى نصف النهائى .

و يتقابل منتخب النرويج بعد غدا الأحد مع الدنمارك لتحديد البطل بعدما تأهل الاخير على حساب فرنسا بالفوز 38 /30 فى قبل النهائى.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر لكرة اليد غدا السبت مع اسبانيا لتحديد المركزين السابع و الثامن.