شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يستعد لمواجهة بيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف فريق الداخلية تحت القيادة الفنية لعلاء عبد العال المدير الفني للفريق الشرطي، تدريباته اليوم الجمعة استعداداً لمواجهة فريق بيراميدز في الدوري العام .

وكان الفريق الشرطي قد حصل على راحة سلبية لمدة 24 ساعة أمس الخميس، عقب خوض مباراة الانتاج الحربي، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 20 من عمر المسابقة، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2.

ويحتل فريق الداخلية المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 21 نقطة، جمعها الفريق الشرطي من 4 انتصارات، 9 تعادلات و 7 هزائم .

ويستعد الداخلية لمواجهة نظيرة بيراميدز بمنافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تقام 4 فبراير المقبل على استاد كلية الشرطة بالعباسية .