شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام صيام: أشكر مسئولى بيراميدز على الفترة الماضية وتصريحاتى فهمت خطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه إسلام صيام مدافع بيراميدز السابق وبتروجت الحالى بالشكر لمجلس إدارة ناديه السابق على وقوفهم بجانبه خلال الفترة الماضية أثناء إصابته بالغضروف مؤكدا أن ادارة النادى تحملت تكاليف العملية من البداية للنهاية . وأضاف صيام أنه لن ينسى الفترة التى قضاها داخل منظومة بيراميدز إلا أنه رحل فقط لحبه للمشاركة مرة أخرى بعدما تأكد أن فرصه صعبة فى اللعب مشيرا إلى أن تصريحاته التى ادلى بها صباح اليوم فهمت بشكل خاطئ . واختتم مدافع بيراميدز السابق حديثه متمنيا التوفيق لناديه السابق ومجلس الإدارة والجهاز الفنى واللاعبين فى الموسم الحالى

كانت هذه تفاصيل خبر إسلام صيام: أشكر مسئولى بيراميدز على الفترة الماضية وتصريحاتى فهمت خطأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.