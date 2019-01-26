شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 25 / 1 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 25 / 1 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي محاضرة قصيرة للاعبي الفريق في ملعب مختار التتش بالجزيرة قبل انطلاق المران الصباحي اليوم الجمعة.

وأكد لاسارتي خلال المحاضرة التى استمرت 20 دقيقة على غلق صفحة الفوز على مصر المقاصة وضرورة التركيز؛ للاستمرار في تقديم العروض القوية خلال الفترة المقبلة.

وبدأ الفريق صباح اليوم استعداده لمواجهة نظيره فريق وادي دجلة المقرر أن تقام يوم الاثنين المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري، حيث رفض المدرب الأورجياوني منح اللاعبين راحة عقب الفوز على المقاصة بثلاثية نظيفة أمس بالدوري.

شارك الأنجولي جيرالدو لاعب الأهلي في مران الفريق الذى أٌقيم صباح اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وشارك اللاعب في تقسيمة الكرة التي أجراها الجهاز الفني بعد أن تخلص من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق بالعضلة الخلفية.

ويستعد الفريق لخوض مباراته أمام فريق وادي دجلة يوم الاثنين المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري.

انضم جيرالدو للأهلي في يناير الجاري قادماً من أول أغسطس الأنجولي مقابل 600 ألف دولار ويُشارك اللاعب مع الاهلي محلياً فقط حيث لم يتم قيده أفريقياً لأنه سبق وشارك مع ناديه السابق أول أغسطس في النسخة الحالية من بطولة أفريقيا.

الأهلى يُغلق ملف صفقات الشتاء بعد ضم 7 لاعبين

علن الجهاز الفني للأهلى بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي الاكتفاء بما تم إبرامه من صفقات خلال الميركاتو الشتوى الجاري، حيث تم أبلغ المدير الفني للفريق كلا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وعدلي القيعي مستشار مجلس الإدارة لملف التعاقدات وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بعدم حاجة الجهاز لصفقات جديدة، إلا إذا حدث أمر طارئ خلال الساعات القادمة، قبل غلق باب القيد رسمياً بنهاية شهر يناير الجاري.

ويأتي قرار لاسارتي بعدما ضم الأهلى 7 صفقات جديدة فى الميركاتو الجاري ، هم : رمضان صبحى وحسين الشحات ومحمود وحيد ومحمد محمود وياسر إبراهيم والأنجولى جيرالدو وحمدى فتحى، وهى الصفقات التى كلفت الخزينة الحمراء ما يقارب الـ200 مليون جنيه.

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