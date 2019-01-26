- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 25 / 1 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 25 / 1 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:
عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي محاضرة قصيرة للاعبي الفريق في ملعب مختار التتش بالجزيرة قبل انطلاق المران الصباحي اليوم الجمعة.
وأكد لاسارتي خلال المحاضرة التى استمرت 20 دقيقة على غلق صفحة الفوز على مصر المقاصة وضرورة التركيز؛ للاستمرار في تقديم العروض القوية خلال الفترة المقبلة.
وبدأ الفريق صباح اليوم استعداده لمواجهة نظيره فريق وادي دجلة المقرر أن تقام يوم الاثنين المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري، حيث رفض المدرب الأورجياوني منح اللاعبين راحة عقب الفوز على المقاصة بثلاثية نظيفة أمس بالدوري.
شارك الأنجولي جيرالدو لاعب الأهلي في مران الفريق الذى أٌقيم صباح اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.
وشارك اللاعب في تقسيمة الكرة التي أجراها الجهاز الفني بعد أن تخلص من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق بالعضلة الخلفية.
ويستعد الفريق لخوض مباراته أمام فريق وادي دجلة يوم الاثنين المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري.
انضم جيرالدو للأهلي في يناير الجاري قادماً من أول أغسطس الأنجولي مقابل 600 ألف دولار ويُشارك اللاعب مع الاهلي محلياً فقط حيث لم يتم قيده أفريقياً لأنه سبق وشارك مع ناديه السابق أول أغسطس في النسخة الحالية من بطولة أفريقيا.
الأهلى يُغلق ملف صفقات الشتاء بعد ضم 7 لاعبين
علن الجهاز الفني للأهلى بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي الاكتفاء بما تم إبرامه من صفقات خلال الميركاتو الشتوى الجاري، حيث تم أبلغ المدير الفني للفريق كلا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وعدلي القيعي مستشار مجلس الإدارة لملف التعاقدات وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بعدم حاجة الجهاز لصفقات جديدة، إلا إذا حدث أمر طارئ خلال الساعات القادمة، قبل غلق باب القيد رسمياً بنهاية شهر يناير الجاري.
ويأتي قرار لاسارتي بعدما ضم الأهلى 7 صفقات جديدة فى الميركاتو الجاري ، هم : رمضان صبحى وحسين الشحات ومحمود وحيد ومحمد محمود وياسر إبراهيم والأنجولى جيرالدو وحمدى فتحى، وهى الصفقات التى كلفت الخزينة الحمراء ما يقارب الـ200 مليون جنيه.
مؤمن زكريا يغادر القاهرة الاثنين لبدء التجربة السعودية للمرة الثانية
يطير مؤمن زكريا صانع العاب الأهلى المعار لأحد السعودى، إلى مكة يوم الاثنين المقبل، وذلك لبدء مشواره مع الفريق بعد انتقاله اليه على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل 150 الف دولار.
ووافق لاسارتي على رحيل مؤمن زكريا من الناحية الفنية، إلا أن جهاز الكرة رفض عرض أحد السعودى المبدئي الذى وصلت قيمته لـ100 الف دولار، قبل أن يتم الموافقة بعد رفع إدارة أحد عرضه للحصول على خدمات الجناح الدولي لـ200 الف دولار.
وأصر مؤمن زكريا على الرحيل خلال الفترة الجارية، فى ظل رفضه التجميد على دكة البدلاء الحمراء، وتجاهل الجهاز الفنى لقيده أفريقيا، ليطلب الرحيل من أجل الحصول على فرصة اللعب قبل العودة من جديد للفريق الأحمر.
يذكر أن مؤمن زكريا سبق وأنتقل لنادي أهلي جدة السعودي في يناير الماضي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة وعاد للأهلي الصيف الماضي قبل أن يُقرر الأحمر إعارته مرة أخرى للدوري السعودي في يناير الجاري لكن هذه المرة عبر بوابة نادي أُحد.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 25 / 1 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.